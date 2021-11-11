Солист Burito объяснил название группы

Солист музыкального коллектива Burito Игорь Бурнышев рассказал, какой смысл вложен в название группы. Сейчас он содержит три понятия из японской культуры. Слова музыканта передаёт издание «Слово и Дело».

Так как группа образовалась давно, изначально в название Burito вкладывался совершенно другой смысл. Но после некого инсайта, спустя достаточное количество лет, благодаря своему мастеру по иайдо (японский стиль фехтования. — NEWS.ru) я понял, что Burito — это три иероглифа: Бу — воин, Ри — справедливость, То — меч. Благодаря этому всё творчество было пересмотрено и всё совершенно по-другому зазвучало внутри меня, — сказал Бурнышев.

Он добавил, что музыка — часть его личности и мироощущения. Всё немногочисленное свободное время музыкант посвящает семье, отдыхает с ней чаще всего в Индии, Таиланде, Шри-Ланке и на Бали.

Ранее американская группа Dixie Chicks сменила название на The Chicks из-за расистского контекста. Слово Dixie в названии отсылается к Линии Мэйсона — Диксона, символической границе, разделявшей США до гражданской войны на свободный от рабства Север и рабовладельческий Юг. Сам коллектив был основан в городе Даллас южного штата Техас.