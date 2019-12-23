Певица София Ротару порадует россиян своим появлением в передачах на Новый год. Кроме того, 72-летняя исполнительница поздравит телезрителей России тёплыми словами по случаю праздника.
Знаменитость появится в «Песне года» и всевозможных «Огоньках»,
Запись выступления «хуторянки» в «Голубом огоньке» велась несколько раз. Ротару исполнит две композиции.
Ранее NEWS.ru сообщал, что София Ротару выступит в эфире новогодней программы «Голубой огонёк» вместо Аллы Пугачёвой. Народная артистка специально приехала в Москву для съёмок в новогодней программе, а также для выступления на двух фестивалях. В Москве Ротару рассчитывала пробыть неделю.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен