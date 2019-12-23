https://static.news.ru/photo/8bb8e47e-2542-11ea-8b30-fa163e074e61_660.jpg София Ротару Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Певица София Ротару порадует россиян своим появлением в передачах на Новый год. Кроме того, 72-летняя исполнительница поздравит телезрителей России тёплыми словами по случаю праздника.

Знаменитость появится в «Песне года» и всевозможных «Огоньках», сообщает KP.RU.

Запись выступления «хуторянки» в «Голубом огоньке» велась несколько раз. Ротару исполнит две композиции.

Ранее NEWS.ru сообщал, что София Ротару выступит в эфире новогодней программы «Голубой огонёк» вместо Аллы Пугачёвой. Народная артистка специально приехала в Москву для съёмок в новогодней программе, а также для выступления на двух фестивалях. В Москве Ротару рассчитывала пробыть неделю.