Сергей Лазарев анонсировал выход новой песни

Певец Сергей Лазарев в своём Instagram анонсировал выход новой песни.
Так, композиция станет доступна к прослушиванию 23 октября и будет иметь название «НеОдиночки».
Поклонники артиста с радостью восприняли выход нового сингла. Они также оценили его обложку.
Ранее NEWS.ru писал, что российская рейв-группа Little Big записала новый новогодний трек под названием SMD2020. Фрагмент из клипа музыканты выложили в своём Instagram.
На видео к песне Антон Лиссов, Илья Прусикин и Софья Таюрская поют вместе в новогодних свитерах на фоне ёлки.