Сергей Лазарев анонсировал выход новой песни

https://static.news.ru/photo/72c334ac-13bb-11eb-aff9-fa163e074e61_660.jpg Фото: lazarevsergey/instagram.com

Певец Сергей Лазарев в своём Instagram анонсировал выход новой песни.

Так, композиция станет доступна к прослушиванию 23 октября и будет иметь название «НеОдиночки».

Поклонники артиста с радостью восприняли выход нового сингла. Они также оценили его обложку.

Ранее NEWS.ru писал, что российская рейв-группа Little Big записала новый новогодний трек под названием SMD2020. Фрагмент из клипа музыканты выложили в своём Instagram.

На видео к песне Антон Лиссов, Илья Прусикин и Софья Таюрская поют вместе в новогодних свитерах на фоне ёлки.