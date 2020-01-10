Автомобиль BMW, в котором был убит американский рэпер Тупак Шакур, выставлен на торги.
Прогнозируемая стоимость восстановленного авто BMW VII серии 1996 года составила $1,75 млн,
У машины салон из чёрной кожи, «родной» 5,4-литровый двигатель и пятиступенчатая автоматическая коробка передач.
Торги пройдут в Лас-Вегасе. Отмечается, что после гибели музыканта у авто было несколько владельцев.
Тупак был застрелен в 1996 году недалеко от Лас-Вегаса во время «войны побережий» между хип-хоп-исполнителями Восточного и Западного побережий Штатов. Обвинения в убийстве так и не были никому окончательно предъявлены.
Как писал NEWS.ru, поклонники рэпера озвучили новую теорию судьбы их кумира. Фанаты уверены, что им удалось обнаружить доказательства того, что музыкант жив и находится в Африке.
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