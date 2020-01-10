https://static.news.ru/photo/98748efe-3387-11ea-8b6a-fa163e074e61_660.jpg Фото: AP/TACC

Автомобиль BMW, в котором был убит американский рэпер Тупак Шакур, выставлен на торги.

Прогнозируемая стоимость восстановленного авто BMW VII серии 1996 года составила $1,75 млн, сообщает Daily Mail.

У машины салон из чёрной кожи, «родной» 5,4-литровый двигатель и пятиступенчатая автоматическая коробка передач.

Торги пройдут в Лас-Вегасе. Отмечается, что после гибели музыканта у авто было несколько владельцев.

Тупак был застрелен в 1996 году недалеко от Лас-Вегаса во время «войны побережий» между хип-хоп-исполнителями Восточного и Западного побережий Штатов. Обвинения в убийстве так и не были никому окончательно предъявлены.

Как писал NEWS.ru, поклонники рэпера озвучили новую теорию судьбы их кумира. Фанаты уверены, что им удалось обнаружить доказательства того, что музыкант жив и находится в Африке.