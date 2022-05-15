Россиянам заблокировали песню победителей Евровидения в соцсетях Facebook и Instagram заблокировали для россиян песню победителей Евровидения-2022

Украинская группа Kalush Orchestra на Евровидении-2022 / Фото EUPA-IMAGES / Shutterstock.com

Facebook и Instagram (деятельность соцсетей в России запрещена) заблокировали для россиян доступ к песне Stefania украинской группы Kalush Orchestra, которая стала победителем музыкального конкурса «Евровидение-2022», сообщает ТАСС. Композицию невозможно добавить в сторис — при попытке найти песню поисковая система выдаёт, что результаты не найдены.

Также трек нельзя прослушать в сторис других пользователей не из России. При попытке прослушать композицию у пользователя из другой страны появляется сообщение, что «эта песня в настоящее время недоступна».

При этом официальное сообщество Kalush Orchestra в Facebook доступно для российских пользователей.

Евровидение-2022 проводилось в итальянском Турине. Победила в конкурсе украинская группа Kalush Orchestra, набрав 631 балл. Второе и третье места заняли исполнители из Великобритании и Испании соответственно.

Группа Kalush Orchestra выступает на стыке хип-хопа и фолка. Украинские музыканты изначально считались фаворитами соревнования. Песня Stefania посвящена матери лидера группы и всем матерям Украины.