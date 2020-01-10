Британский певец и композитор, дважды член Зала славы рок-н-ролла, кавалер ордена Британской империи сэр Род Стюарт 10 января отмечает 75-летний юбилей. Свою карьеру он начал в 60-е годы и с тех пор вот уже более полувека считается одним из символов рок-н-ролла. Песни музыканта нередко попадали в топы различных музыкальных чартов, а сам Стюарт занесён в Книгу рекордов Гиннесса — бесплатный концерт «Рода Мода» в Рио-де-Жанейро в канун 1995 года, на который собралось 3,5 млн человек, был признан самым массовым в истории человечества. В сентябре 2018 года вышел последний на данный момент, тридцатый студийный альбом исполнителя Blood Red Roses. Глэм-образы сэра Стюарта — в фотогалерее NEWS.ru.