Рэпер Tech N9ne дал концерт перед толпой, не соблюдавшей дистанцию

https://static.news.ru/photo/ab7fc5aa-dbdd-11ea-82f4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Daniel DeSlover/Global Look Press

Американский музыкант Аарон Йейтс, известный как рэпер Tech N9ne, провёл полноценный концерт, несмотря на ограничения, предусмотренные для массовых мероприятий, которые ввели в связи с пандемией коронавируса. Во время его выступления зрители на танцполе не соблюдали социальную дистанцию.

Tech N9ne дал шоу на площадке отеля Regalia в регионе Озарк американского штата Миссури 8 августа. На концерте присутствовало свыше 1 тысячи человек, сообщает TMZ.

Дистанцию не соблюдал никто, несмотря на существующие протоколы. Кроме того, согласно видео, никто не носил средства персональной защиты, и люди вместе прыгали и толкались в толпе.

