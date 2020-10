Queen выпустили второй концертный альбом без Фредди Меркьюри

https://static.news.ru/photo/d2c24c1e-05a9-11eb-a2cd-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/queenadamlambert

Новый диск легендарной группы Queen, записанный вместе с победителем телешоу «Американский идол», вышел в продажу. Вокалистом группы для этой пластинки стал Адам Ламберт.

У него высокий, нервный и размашистый тенор, который похож на голос ушедшего из жизни Фредди Меркьюри. Ламберт и повадками похож на легендарного певца, погибшего от СПИДа в 1991 году в возрасте 45 лет.

Однако критики отмечают, что Ламберт лишь старательная копия Меркьюри, но при этом отмечают, что скорее всего родоначальники Queen Брайан Мэй и Роджер Тейлор не требуют от него большего. Дело в том, что поклонники коллектива вряд ли хотят экспериментов, а Ламберт послушно выполняет их требования.

Пластинка получила название Live Around The World, а на его обложке написано Queen + Адам Ламберт.

Именно из-за этого у Мэя и Тэйлора не сложились отношения с предыдущим гостевым вокалистом Полом Роджерсом. С ним Queen в 2005 году записали первую концертную пластинку без Фредди Меркьюри под названием Return of the Champions. Однако «возвращения» не вышло, так как бывший фронтмен Bad Company и Free не стеснялся высказывать собственные суждения, «тянул одеяло на себя» и принципиально пел даже песни своих былых, тоже знаменитых групп.

Записав ещё один студийный альбом с Роджерсом, Мэй и Тэйлор прекратили сотрудничество с вокалистом. Как пишет «Российская газета», теперь с послушным Ламбертом Мэй и Тейлор «горя не знают». При этом отмечается, что список композиций во всех пластинках с разными приглашёнными звёздами очень схожи.

В новом альбоме 20 композиций и это живые записи разных лет — от 2014 до 2020 годов. Есть песни даже с сольных альбомов Фредди Меркьюри и финальный трек Show Must Go On.

