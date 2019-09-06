https://static.news.ru/photo/4be35848-d0b5-11e9-b55a-fa163e074e61_660.jpg Юрий Петерсон Фото: upeters.ru

Церемония прощания с исполнителем песни «Снег кружится» Юрием Петерсоном состоится в Москве на Хованском кладбище.

Об этом сообщила представитель ансамбля «Пламя», в котором он играл. Церемония пройдёт 9 сентября, передаёт РЕН ТВ .

Прощание пройдет 9 сентября в 10:00 мск в ритуальном зале при крематории Хованского кладбища, — рассказал она.

Петерсон умер 5 сентября в возрасте 71 года. Перед смертью он долгое время болел.

Ранее News.ru писал о том, что участник вокально-инструментальных ансамблей «Весёлые ребята», «Самоцветы» и «Пламя» Юрий Петерсон скончался от онкологического заболевания на 72-м году жизни.