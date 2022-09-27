Продюсеры Пригожин и Рудченко прокомментировали смерть Моисеева Продюсеры Пригожин и Рудченко назвали Моисеева добрым и неординарным человеком

Фото: Alexander Legky/Russian Look/Global Look Press

Борис Моисеев

Продюсер Иосиф Пригожин заявил NEWS.ru, что его друг Борис Моисеев, скончавшийся 27 сентября в Москве, жил без злобы и ненависти к обществу и окружающим его людям. Музыкальный критик Павел Рудченко добавил, что певец был неординарным человеком.

Борис Моисеев запомнился мне порядочным, светлым, ироничным и веселым. Он жил без злобы и ненависти к обществу и окружающим его людям. Очень жалко, что мы вспоминаем людей, когда они уходят, а не когда они болеют, — заявил Пригожин.

Рудченко в свою очередь отметил вклад Моисеева в культуру. По словам продюсера, певец был яркой личностью.

Борис был неординарным человеком в шоу-бизнесе. Всегда яркий, продуманные постановки. Его эксперименты с вокалом были интересные. Он не особо тянул вокальные партии, но всегда старался сделать шоу. Его дуэт с Николаем Трубачом, песня «Голубая луна» вошла в чарт на долгие годы, ее до сих пор все знают, — сказал он.

Моисеев умер 27 сентября на 69-м году жизни. Тело артиста в его квартире на Краснопролетарской улице обнаружил его арт-директор Сергей Горох. Он пришел проведать хореографа после недавно перенесенного инсульта. Увидев исполнителя без сознания, мужчина вызвал скорую. Прибывшие медики сообщили, что певец мертв.