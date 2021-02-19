Продюсер «Норд-Оста» не исключил перезапуск мюзикла в России

https://static.news.ru/photo/3cc7b4da-728f-11eb-bde2-96000091f725_660.jpg Фото: Дмитрий Коробейников/РИА Новости

В России возможен перезапуск мюзикла «Норд-Ост», рассказал в интервью NEWS.ru генеральный директор компании «Бродвей Москва» Дмитрий Богачёв.

Это было бы правильно [возродить мюзикл]. Но речь в моём понимании не о мемориальной постановке, а о так называемом ривайвле — новой постановке того же произведения. С новым режиссером и творческой командой. Все-таки 20 лет прошло. Всё сильно поменялось. Это обычное дело в театральной практике, когда хороший мюзикл становится классикой и ставится снова и снова в разные годы в разных театрах, — сказал Богачёв.

Богачёв был коммерческим директором мюзикла «Норд-Ост», представил на российском рынке индустрии развлечений бродвейскую модель проката.

«Норд-Ост» стал нарицательным для теракта в театральном центре на Дубровке в Москве. 23 октября 2002 года чеченские боевики захватили здание вместе со зрителями, актёрами и работниками мюзикла.

Ранее NEWS.ru побывал за кулисами мюзикла «Шахматы» и показал, как создаётся одно из самых масштабных и технически сложных театральных шоу в России.