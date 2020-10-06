Победитель «Голоса 60+» высказалась из-за скандала с итогами голосования

https://static.news.ru/photo/01a6fbb2-0850-11eb-8297-fa163e074e61_660.jpg Дина Юдина Фото: Максим Ли/voice1tv/vk.com

Победительница третьего сезона проекта «Голос 60+» Дина Юдина дала оценку спору телезрителей из-за результатов шоу. Некоторые из них считают, что победу «забрали» у Петра Таренкова, который остался на втором месте.

По словам 91-летней Юдиной, она относится к критике философски, тем более, что была уверена в победе Таренкова.

Пётр — профессионал. Я искренне за него болела. Но это же народное шоу. Победителя выбирает народ. И мое исполнение просто оказалось ближе к народу, нежели та оперная партия, которую исполнял Петр Владимирович, — отметила исполнительница в интервью KP.RU.

Юдина отдельно высказалась о «замечательном» голосе Таренкова, а исполненную им песню назвала «шикарной».

Но это не народное исполнение, а профессиональное, между этими понятиями огромная разница, — пояснила Юдина.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Тамара Гвердцители, наставница Дины Юдиной, рассказала о том, что талант блокадницы уникален. Победительница проекта — самая взрослая участница музыкального шоу. По словам Гвердцители, когда она услышала, как Юдина во время слепых прослушиваний исполняла романс, она обратила внимание на ярко выраженный интеллект.