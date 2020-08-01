Повторила всё, что было: певицу Наzиму заподозрили в плагиате

https://static.news.ru/photo/2c7be7b6-d408-11ea-923f-fa163e074e61_660.jpg Наzима Фото: 13nazima/instagram.com

Певица Наzима представила публике свой новый трек «Заново», который появился на самых разных интернет-площадках. Многим песня понравилась, её назвали мелодичной, лиричной и очень личной. Однако премьеру омрачили подозрения в плагиате: некоторые усмотрели сходство с композицией дуэта Клавы Коки и NILETTO «Краш».

Схожесть пользователи социальных сетей услышали в припеве нового трека. Некоторые просто высказали своё мнение об этом в комментариях. Однако часть пользователей неприкрыто возмутилась. В адрес Наzимы посыпались упрёки в том, что можно не «париться» над созданием нового хита, если есть уже готовый у коллеги по лейблу Black Star — достаточно лишь изменить ритм и подправить биты.

Нашлись и те, кто заметил в припеве отголоски более старой песни — «Я сошла с ума» от группы «Тату». В этом случае критически настроенные юзеры углядели схожесть с куплетами хита былых лет от девчачьего дуэта.

Впрочем, большинству поклонников певицы пришлась по душе песня, посвящённая переживаниям женщины, нашедшей своё жизненный путь после расставания с любимым. Нашлись те, кому композиция напомнила истории из личной жизни.

Просто потрясающе связано с судьбой моей мамы. Хотела бы спеть эту песню отцу, который бросил маму ради богатства, — написала одна из поклонниц артистки в Instagram.

Тем не менее в делах сердечных у 29-летней казахской певицы всё гораздо лучше, чем в новом треке. Весной стало известно, что у неё есть жених. С ним она и её дочь коротали время во время режима самоизоляции, который был введён из-за пандемии коронавируса.

Однако личность избранника Наzима тогда раскрывать не стала, заявив, что «счастье любит тишину».

Ранее, как писал NEWS.ru, московский суд признал плагиатом совместную песня Ольги Бузовой и Насти Кудри «Нам будет жарко». Иск подал композитор Алексей Парфёнов, известный как Dj Tivoli. Мужчина узнал в треке певиц собственную композицию Tivoli Trap Demo.