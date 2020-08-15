Певица Зарубина считает виновным в смерти Легкоступовой её мужа

https://static.news.ru/photo/54bffd54-de83-11ea-9f4a-fa163e074e61_660.jpg Ольга Зарубина Фото: Natalia Shakhanova/Russian Look/Global Look Press

Певица Ольга Зарубина, близкая подруга Валентины Легкоступовой, заявила о причастности к смерти артистки её супруга Юрия Фирсова. В версию, что Легкоступова получила черепно-мозговую травму при падении, поверить невозможно, считает Зарубина.

Как это можно было так упасть, чтобы получить такую огромную гематому, да я никогда не поверю в жизни, чтобы человек так мог упасть... Мне не нравился его (Фирсова. — Прим. NEWS.ru) внешний вид... Что-то как-то меня смущало... Его нужно посадить, разорвать на куски, — сказала Зарубина в интервью «Пятому каналу».

О госпитализации Легкоступовой стало известно 11 августа. По данным ряда СМИ, певица оказалась в наркологической клинике в состоянии алкогольного опьянения с гематомами по всему телу и черепно-мозговой травмой. Следствие предполагает, что певица получила травмы после падения в своей квартире.

Муж Легкоступовой, яхтсмен Юрий Фирсов, с которым та зарегистрировала отношения около месяца назад, был опрошен полицией.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в смерти исполнительницы советского хита «Ягода-малина» Валентины Легкоступовой повинен её супруг Юрий Фирсов. Такое мнение высказал певец Алексей Глызин. Он также заявил, что Легкоступова была жизнерадостным человеком, который делал людям только добро.