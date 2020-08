От Little Big потребовали 11 млн рублей за плагиат

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Российский музыкант Валь Толетов подал в суд на группу Little Big за плагиат. Артист хочет взыскать с коллег 11,7 млн рублей.

По мнению Толетова, Little Big позаимствовали ключевые элементы из его ранней песни «Раз-раз-раз, это хардбасс» и использовали в своих треках Pop On The Top и «Слэмятся пацаны». Исполнитель заявил, что именно он популяризировал образ гопников и первым начал придумывать танцевальные флешмобы. Сюжет опубликован на YouTube-канале «Здесь настоящие люди».

В музыке срезан бас; читка, флоу, количество ударов в минуту — всё идентично нашему, — заявил Толетов.

«Раз-раз-раз, это хардбасс» появилась в 2010 году. «Слэмятся пацаны» Little Big выпустили в 2018 году, и а Pop On The Top — в 2019 году.

Ранее группу Little Big заподозрили в плагиате песен американских поп-звёзд двухтысячных Black Eyed Peas. Пользовательница TikTok обратила внимание на поразительные сходства в звучании получившего «Грэмми» трека My Humps с композициями Go Bananas и UNO. Артисты отказались комментировать ситуацию, писал NEWS.ru.