https://static.news.ru/photo/413fd3a6-45bf-11ea-9988-fa163e074e61_660.jpg Фото: Qi Heng/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Журналисты Independent опубликовали топ-10 песен о любви, прозвучавших в фильмах, которые получили премию «Оскар».

Лидером списка стала песня Up Where We Belong из фильма «Офицер и джентльмен» 1982 года в исполнении Дженнифер Уорнс и Джо Кокера. Вторую строчку занимает The Way You Look Tonight из мюзикла «Время свинга», которую спел Фред Астер. Третье место досталось песне Love is a Many-Splendored Thing из мелодрамы «Любовь — самая великолепная вещь на свете». Балладу исполнил эстрадный певец Энди Уильямс, пишет издание.

В топ также вошли песни: Can You Feel the Love Tonigh (мультфильм «Король Лев»), I Just Called To Say I Love You («Женщина в красном»), My Heart Will Go On («Титаник»), Somewhere Over the Rainbow («Волшебник страны Оз»), Moon River («Завтрак у Тиффани») и Mona Lisa («Капитан Кэри, США»).

