Окороков раскритиковал Фадеева за песни к «Бременским музыкантам» Композитор Окороков: Фадеев не стал вникать в суть «Бременских музыкантов»

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Максим Фадеев

Продюсер Максим Фадеев коммерчески подошел к созданию новых песен для «Бременских музыкантов» и не стал вникать в суть гениальной музыки, сочиненной советским композитором Геннадием Гладковым, заявил NEWS.ru автор песен «Комбинации» композитор Виталий Окороков. Он добавил, что музыканту не стоило браться за непосильную задачу.

Там видно, что это сделано коммерчески. Видно, что просто человек сделал, не вникнув в суть, какие были песни у Гладкова. Вообще изначально это провальная была идея. Это равносильно тому, что дописать оперу Бетховена или дописать песни Владимира Матецкого, — сказал Окороков.

По словам автора песен «Комбинации», Максим Фадеев — хороший композитор, профессионал, мастер, но музыка Гладкова гениальна, и Фадееву не стоило браться за эту тяжелую задачу. Окороков отметил, что если бы ему как композитору предложили написать новые песни к «Бременским музыкантам», то он бы отказался.

Окорокова также возмутило, что, сочиняя песни, Фадеев напевает на английском языке. Недавно продюсер выложил в своем Telegram-канале видеоролики, в которых показал процесс создания музыки к фильму «Бременские музыканты» Алексея Нужного. Фадеев не только написал новую аранжировку для старых песен Гладкова из мультфильма, но и сочинил несколько новых композиций.

Ранее фильм «Бременские музыканты» Алексея Нужного, вышедший в прокат 1 января, вызвал споры. Мнения зрителей разделились. Одни посчитали, что это лучшее, что можно было предложить в новогодние праздники для семейного просмотра, другие посчитали его низкокачественным продуктом, в том числе на уровне музыкального сопровождения.