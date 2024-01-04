«Не сказка, а ужасы»: отзывы россиян о фильме «Бременские музыканты»

Фото: «Централ Партнершип»

Кадр из фильма «Бременские музыканты»

Фильм «Бременские музыканты» режиссера Алексея Нужного вышел в широкий прокат 1 января. О чем эта картина, кто в ней сыграл, понравилась ли россиянам?

О чем фильм «Бременские музыканты»

Сюжет картины отчасти повторяет историю, рассказанную в одноименном советском мультфильме. В центре сюжета находится история Трубадура. Повествование начинается с детства музыканта и рассказа о его мечте поехать в большой город. Мальчик живет в деревне с мамой-цветочницей. Женщина верит — у ее сына, играющего на гитаре, большое будущее.

Затем зрителям показывают повзрослевшего Трубадура. Он выступает вместе со своими друзьями на сцене музыкального фестиваля, однако публика называет коллектив бездельниками и хулит.

«Они снова в сборе — самая легендарная группа бродячих артистов! Трубадур и его друзья-самозванцы — Пес, Кошка, Осел и самовлюбленный Петух — объединились, чтобы совершить подвиг!» — говорится в релизе кинокомпании «Централ Партнершип».

Каждый из приспешников Трубадура по-своему несчастен: Пес хочет найти хозяина, Кошке одиноко и она жаждет обрести дом, Осел труслив и просто мечтает о спокойной жизни, а Петух очарован целью собрать толпу фанатов.

Основной конфликт картины — любовный. Трубадур влюбляется в Принцессу, но Король против их отношений, ведь избранник дочери — «нищий музыкантишка», жизнь которого «серая и вряд ли изменится». Молодой человек делится своей бедой с Атаманшей и разбойниками, после чего в киноленте одно действие начинает стремительно сменять другое: гастроли бременских музыкантов, погоня сыщика и другие перипетии.

«В одном клубке — преступные схемы разбойников, интриги Сыщика, капризы и тайны королевской семейки, но веселые музыканты с неутомимым Трубадуром заставят всех плясать под свою дудку! На что готовы бременские музыканты ради подвига?» — сообщали создатели картины.

Фото: «Централ Партнершип» Кадр из фильма «Бременские музыканты»

Какие актеры сыграли в фильме «Бременские музыканты»

Образ Трубадура на себя примерил Тихон Жизневский. Мать музыканта сыграла Юлия Пересильд. Состав группы бродячих музыкантов по-настоящему звездный: роль Кошки исполнила Ирина Горбачёва, Пса — Роман Курцын, Осла — Дмитрий Дюжев, а Петуха — Аскар Нигамедзянов. Актеры, снявшиеся в «Бременских музыкантах», сами исполняли песни и играли на музыкальных инструментах.

Сергей Бурунов перевоплотился в своенравного Короля, а Мария Аронова — в Атаманшу. Константин Хабенский сыграл талантливого Сыщика. Принцессой стала Валентина Ляпина.

Понравились ли россиянам «Бременские музыканты»

Мнения критиков разделились. Одни отметили, что сказка получилась доброй и яркой благодаря работе звездного актерского состава, рассказавшего историю о любви, важности дружбы и искренности. Другим пришелся не по вкусу ремейк.

«Попытка расширить простецкий сюжет оригинального мультфильма с помощью драматических линий разбивается о пресность персонажей, между которыми просто не возникает химии», — отмечает критик Владимир Ростовский.

С ним согласна и Наташа Лобачева. Она отметила, что «герои фильма невзрачные» и потеряли дух авантюризма, погрязнув в страхах. Кроме того, по мнению Лобачевой, в «Бременских музыкантах» специфичный юмор, неудачная адаптация оригинальных песен.

Зрители также разделились на два лагеря. Посмотревшие фильм россияне критикуют грим актеров.

«Не рекомендую никому смотреть это. Это не сказка, а фильм ужасов просто. <...> Животные — отдельная тема, хорошо, что я взрослый человек, а то бы ночью не спала, вспоминая эти морды», — написала одна из пользовательниц портала «Кино-Театр.Ру».

Фото: «Централ Партнершип» Кадр из фильма «Бременские музыканты»

Некоторые зрители нашли «Бременских музыкантов» фильмом для глубокой натуры и оценили новое звучание истории Трубадура.

«Фильм — огонь. Давно так не отдыхал. Те, кто пишет плохие отзывы о фильме, — просто это не ваш контент. Маленькие дети вообще не поймут этот фильм — это не сказка для малышей. Он более для глубокой натуры. Старые песни в новой аранжировке, современные тренды», — заступились за ленту в комментариях.

«Фильм офигенный! Очень атмосферный и гармоничный. Где-то грустные, где-то смешные моменты, прям где надо. Песни очень хорошо подходят по сюжету. Не передать словами. Получилось даже чуть-чуть лучше, чем в мультике. Актёры молодцы! Это лучший мюзикл! 100 из 10», — добавил другой пользователь.

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