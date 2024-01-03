«Ребенок заскучал»: отзывы россиян о мультфильме «Три богатыря и Пуп Земли»

Фото: «Вольга»

Кадр из трейлера к мультику «Три богатыря и пуп земли»

В конце декабря в прокат вышло продолжение мультфильма о приключениях Алеши Поповича, Добрыни Никитича и Ильи Муромца под названием «Три богатыря и пуп земли». Что сказали россияне о картине, о чем она, какие звезды озвучили героев саги?

О чем мультфильм «Три богатыря и Пуп земли»

Повествование начинается с того, что Тридевятом царстве Змей Горыный находит маленького динозавра. Дед Тихон предполагает, что неведомое ранее существо появилось из пупа земли. По его словам, это место является воротами в древний мир, которые «кого-то внутрь засасывают, а кого-то оттуда выкидывают». Князь Киевский, конь Юлий и три богатыря отправляются на поиски «пупа земли».

Добрыня, Алеша и Илья находят мистическое место и пытаются пробить землю насквозь при помощи огромного бревна. Когда им это удается, вглубь засасывает одного из богатырей, Князя и Юлия. Оказавшись в другом измерении, они встречают древних людей, которые пытаются сосуществовать с динозаврами. На выручку друзьям бросаются Добрыня Никитич и Илья Муромец.

Кто озвучил героев мультфильма «Три богатыря и Пуп земли»

Все богатыри сохранили свои прежние голоса — их с самого начала 20-летней франшизы озвучивают Валерий Соловьев, Дмитрий Быковский и Олег Куликович. За Тихона по-прежнему будет говорить Анатолий Петров, а вот бабуле свой голос подарила актриса Елизавета Боярская.

В мультфильме зрители услышат еще одну звезду — Даню Милохина. Его голосом будет говорить прислуга Василевса. Кроме того, актер Сергей Гармаш озвучит отца Ильи Муромца.

Понравились ли россиянам «Три богатыря и Пуп Земли»

Рейтинг ожидания картины, по данным «Кинопоиска», составлял 93%. Однако в целом россияне остались недовольны картиной.

«Как мне кажется, самая скучная и несмешная серия, даже ребенок заскучал в кино», — поделилась одна из зрительниц, посетивших премьеру.

«Даже дети последние фильмы из этого цикла уже отказываются смотреть из-за их качества, но родители возможно их в кинотеатры все равно поведут, потому что практически больше ничего другого новогодние каникулы там не будет!» — отметила другая.

Шоуранеров также отругали за отсутствие логики в сценарии. Искушенные пользователи предложили авторам франшизы обратиться к произведениям российских писателей, чтобы черпать вдохновение из них.

«Ходите в библиотеку! <...> Ведь, какой можно было бы снять обалденный фильм по книге [Михаила] Успенского „Там где нас нет“! Сам первоисточник — прекрасный! Бери и снимай! Или по книгам [Андрея] Белянина о милиционере Ивашове, попавшем в сказочный мир!» — предложили в комментариях к мультфильму.

«Мельнично-ствэсоские богатыри сами по себе, Родина — сама по себе. Что уж говорить о пересечении этих линий, если Князь Владимир в этих проектах постоянно глуп, и думает только о женитьбе. Вот такой „кругозор“ у ентих киноделов», — ответил один из пользователей.

«Почему по время проведения СВО главным героем российского новогоднего мультфильма остается Киевский князь — странная загадка», — задумался комментатор.

Будут ли еще мультфильмы о богатырях

В разработке у студии «Мельница» уже находятся две другие части франшизы. Ожидается, что 13-я часть получит название «Три богатыря. Конец времен», а 14-я будет называться «Три богатыря. Город планеты».

Режиссер мультфильмов франшизы «Три богатыря» Константин Феоктистов признался, что не устает снимать картины про богатырей. Он не исключил, что в будущих частях франшизы у героев могут появиться дети. Однако он уточнил, что направление в мультфильмах задают продюсеры.

Вселенную мультфильма планируют расширить. О богатырях создадут сериал — трейлер проекта вышел на «Кинопоиске» в сентябре 2023 года.

Читайте также:

«Недетское кино»: о чем сериал, когда выйдет, кого сыграет Самбурская

Фильм «Бременские музыканты»: Дюжев сыграл Осла, кем будут Бурунов, Аронова

Экранизация сказки «Летучий корабль»: о чем фильм, кого сыграет Гармаш