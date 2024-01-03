Продолжение российской комедии «Холоп» начали показывать в кинотеатрах тольк о1 января, но фильм готовится повторить кассовый успех первой части, пишут СМИ. Какую кассу собрала новогодняя лента, побьет ли она рекорд первой части, и как оценивают фильм россияне?
Какую кассу собрал «Холоп-2»
Фильм «Холоп-2» снял режиссер Клим Шипенко с компанией «ВБД Груп». В главных ролях снялись Аглая Тарасова и актер Милош Бикович. Премьера состоялась 1 января. По данным базы ЕГАИС, оператором которой является Фонд кино, менее чем за три дня фильм собрал более 1 миллиарда рублей (1 048 123 888 руб. на момент публикации).
В общей сложности, включая предпродажу билетов, «Холоп-2» на праздничной неделе собрал почти 1,2 млрд рублй. Бюджет фильма составляет 0,77 млрд руб.
Сюжет фильма фактически повторяет первую часть о перевоспитании «мажора» Гриши в обществе с традиционным укладом.
Какой рекорд установил фильм «Холоп»
Первая часть фильма «Холоп» вышла в 2019 году. Картина стала кассовым рекордом — за первые два уикенда «Холоп» собрал более 1,7 млрд рублей. Общие сборы составили более 3,08 млрд руб.
До 2023 года первый «Холоп» оставался самой кассовой российской комедией. 1 января 2023 года его затмил «Чебурашка» Дмитрия Дьяченко. Картина собрала 1,39 млрд руб. в первый уикенд проката, и еще 1,55 млрд руб. во второй.
Как оценили фильм «Холоп-2» россияне
Не все россияне положительно встретили новый фильм. В Сети встречаются одобрительные комментарии и призывы делать третью часть «Холопа», но есть и жесткая критика.
Кинокритик Тимур Алиев назвал «Холоп-2» «кино, без которого вполне можно было бы обойтись».
«Весь „Холоп 2“ — сомнительная поделка без души, сделанная по уже затертым в цеху лекалам», — объявил редактор «Кинопоиска».
Хотя в Сети достаточно много положительных отзывов о фильме, его рейтинги на профильных сайтах остаются невысокими. На «Кино-Театр.ру» рейтинг в 5,56 сильно недотянул до ожиданий, которые были до выхода фильма. На «Кинопоиске» по итогам тысяч оценок рейтинг достиг 6,9. «Чемпионат.ру» оценил в 7,5 баллов.
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