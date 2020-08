Новый клип BTS за несколько часов набрал 46 млн просмотров

https://static.news.ru/photo/e1d93478-e3a4-11ea-83fa-fa163e074e61_660.jpg Фото: youtube.com

Южнокорейская группа BTS, исполняющая k-pop, опубликовала новый клип на песню Dynamite. За первые семь часов после публикации ролик собрал более 46 млн просмотров.

Композиция Dynamite стала синглом с нового альбома BTS. Название и дата выхода пластинки пока что не разглашаются.

В октябре 2019 года BTS поставила рекорд по количеству подписчиков на платформе TikTok. Всего лишь за 3,5 часа k-pop-звёзды приобрели миллион фолловеров.

В июне клип южнокорейской группы Blackpink на песню How You Like That побил рекорд BTS по просмотрам на видеохостинге YouTube. Ролик также стал самым быстрорастущим в истории, писал NEWS.ru.