Певец Джастин Бибер выпустил свой новый альбом Changes («Перемены»). Он содержит 12 композиций.

В песнях из него артист рассказывает о переменах, произошедших с ним в жизни, передаёт The Hollywood Reporter. Несколько композиций он посвятил супруге, над некоторыми работал совместно с другими исполнителями.

Альбом размещён в сервисе Spotify.

