Певец Джастин Бибер выпустил свой новый альбом Changes («Перемены»). Он содержит 12 композиций.
В песнях из него артист рассказывает о переменах, произошедших с ним в жизни,
Альбом
Как ранее писал NEWS.ru, певица Селена Гомес рассказала, как музыкант Джастин Бибер подавлял её в отношениях и почему она рада «пойти дальше». Гомес призналась, что её прошлогодний хит Lose You to Love Me («Оставить тебя, чтобы полюбить себя») посвящён концу семилетних отношений с Бибером.
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