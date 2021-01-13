«Несчастный случай» заработал на онлайн-корпоративах

https://static.news.ru/photo/f1294dd8-55db-11eb-894d-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Группа «Несчастный случай» нашла способ заработка в период ограничительных мер. Как рассказал солист коллектива Алексей Кортнев, им стали онлайн-корпоративы.

Я занимаюсь тем, что мы с ребятами сейчас наладили такое уверенное онлайн-концертирование. Скажем, у нас вчера был концерт, который транслировался из нашей собственной студии. И завтра тоже состоится. И люди, наши поклонники, к этому относятся с большой радостью, — сказал музыкант порталу WomanHit.

При этом артист подчеркнул, что заказчики сами выходят на директора группы и ведут переговоры.

Также Корнев отметил, что в 2021 году его группа планирует давать и публичные онлайн-концерты.

Совершенно очевидно, что нужно такую форму осваивать. В новых реалиях это будет необходимо, — сказал Кортнев.

Ранее певица Варвара рассказала NEWS.ru, что в связи с ограничительными мерами в концертных залах впервые за всю свою карьеру стала выступать в ресторанах.