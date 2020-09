Мэрайя Кэри призналась, что работала над рок-альбомом

Кэри призналась, что исполняла эти песни, когда работала над альбомом Daydream, вышедшем в 1995 году. Она рассказала, что записала рок-песни «ради шутки», но он помог ей пережить непростые времена.

Артистка также опубликовала отрывок демоверсии одной из песен не вышедшего альбома. Она записала её вместе с подругой Клариссой.