Мэрайя Кэри закончила работу над мемуарами

https://static.news.ru/photo/45a5e5f2-c1f7-11ea-b772-fa163e074e61_660.jpg Мэрайя Кэри Фото: Wiese/face to face/Global Look Press

Американская певица Мэрайя Кэри завершила работу над книгой воспоминаний. О дате выхода пока неизвестно.

О готовой коллекции мемуаров Кэри рассказала своим подписчикам в Instagram. Она также показал обложку книги и опубликовала письмо с аннотацией.

Я хочу рассказать о разных моментах моей жизни: взлёты и падения, триумфы и травмы, неудачи и мечты, которые помогли мне сегодня стать человеком. Несмотря на то что за всю мою карьеру и очень публичную личную жизнь было множество историй обо мне, невозможно было рассказать о сложностях и глубине моего опыта в какой-либо отдельной журнальной статье или десятиминутном телевизионном интервью, — написала артистка.

Книга с воспоминаниями певицы увидит свет 29 сентября.

Как писал NEWS.ru, Мэрайя Кэри за один раз трижды попала в Книгу рекордов Гиннесса благодаря композиции All I Want For Christmas Is You. Ей принадлежит рекорд по самой успешной праздничной песне в исполнении соло-артиста, попадавшей в чарты.