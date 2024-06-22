Mash: певцы начали отдавать треки на экспертизы, чтобы избежать «отмены»

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Telegram-канал Mash пишет, что российские рэперы, рокеры и поп-исполнители начали заранее отдавать новые треки на спецэкспертизу для проверки на всевозможные нарушения. По информации канала, музыканты прибегли к такому решению, чтобы избежать отмен и запретов концертов.

Как стало известно каналу, три юридических центра в Москве с начала этого года провели 28 комплексных лингвистических экспертиз 134-х песен. Специалисты искали ненормативную лексику, пропаганду наркотиков, экстремизм и другие нарушения, которые противоречат российскому законодательству.

Mash уточняет, что к оценкам текстов привлекли и работников Института лингвистики РАН. По данным канала, изучение занимает примерно две недели и стоит около 60 тысяч рублей за 12 текстов, процедуру артисты оплачивают из своего кармана.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что концерты рэпера Slimus (Вадима Мотылева) в России начали отменять из-за скандала. По данным канала, организаторы уже приняли решение отменить выступление в Нижнем Новгороде, а в Екатеринбурге перенесли его на 4 июля из-за запроса на проверку текстов песен со стороны сотрудников правоохранительных органов.