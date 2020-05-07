Мадонна подтвердила, что подхватила коронавирус

https://static.news.ru/photo/d1f8232e-904e-11ea-9657-fa163e074e61_660.jpg Мадонна Фото: ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американская певица Мадонна заявила, что действительно переболела коронавирусом. Она отметила, что сейчас уже выздоровела.

Мадонна написала в Instagram, что вложила в борьбу с пандемией $1,1 млн. Она также рассказала, что заболела COVID-19 в марте.

Мы все думали, что просто сильно простудились. Слава богу, мы все теперь здоровы и в полном порядке, — написала артистка.

Ранее Мадонна сдала анализ на антитела к новой коронавирусной инфекции, и он оказался положительным, писал NEWS.ru.