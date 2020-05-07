Мадонна подтвердила, что подхватила коронавирус

Американская певица Мадонна заявила, что действительно переболела коронавирусом. Она отметила, что сейчас уже выздоровела.
Мадонна написала в Instagram, что вложила в борьбу с пандемией $1,1 млн. Она также рассказала, что заболела COVID-19 в марте.
Мы все думали, что просто сильно простудились. Слава богу, мы все теперь здоровы и в полном порядке, — написала артистка.
Ранее Мадонна сдала анализ на антитела к новой коронавирусной инфекции, и он оказался положительным, писал NEWS.ru.
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