https://static.news.ru/photo/b3f8dd28-69a7-11ea-9040-fa163e074e61_660.jpg Юрий Лоза Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Музыкант Юрий Лоза в разговоре с журналистами прокомментировал отмену множества массовых мероприятий из-за распространения коронавируса. Он сказал, что расстроен из-за отмены футбольных матчей. А вот ситуация с Евровидением его нисколько не взволновала.

Лоза уверен, что россияне не считают группу Little Big, которая должна была представлять страну на конкурсе, «нашей». Музыкант предложил спросить об этом у жителей российской глубинки.

Давайте выйдем на улицу, любой город возьмём, Большие Бузуны, Малые Чамборы, Воронеж, Верхний Мамон, какой угодно город, выйдем на улицу, спросим любого прохожего: "Little Big ваши?" Он скажет: «Ты больной?» — приводит слова Лозы «Царьград».

По словам артиста, россияне могут в ответ на этот вопрос только перевести название коллектива. Но их также не будет интересовать, куда «маленькие большие» поехали или нет.

Как ранее передавал NEWS.ru, группа Little Big, которая должна была представлять Россию на Евровидении, поддержала отмену конкурса из-за пандемии коронавируса.