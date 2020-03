Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Ирландский музыкант Пол Хьюсон, известный как Боно из группы U2, поддержал песней итальянцев, которые сейчас находятся на карантине из-за пандемии коронавируса. Он посвятил композицию ирландскому празднику, Дню святого Патрика.

В Instagram коллектива U2 появилась запись, на которой Боно под аккомпанемент фортепьяно исполняет балладу. Артист назвал её Let Your Love Be Known. Для итальянцев, которые вдохновили на это... Для ирландцев......