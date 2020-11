Леонид Агутин победил в международном песенном конкурсе США

https://static.news.ru/photo/223ac91a-2bf7-11eb-8b8d-fa163e074e61_660.jpg Леонид Агутин Фото: agutinleonid/instagram.com

Российский музыкант Леонид Агутин стал лауреатом международного конкурса авторов песен и композиторов USA Songwriting Competition. Песня артиста и американского продюсера Алекса Сино Just a Rainy Day из альбома La Vida Cosmopolita победила в номинации «Мировая музыка».

Эта композиция также вошла в шорт-лист премии в номинации «Только текст» за лучшую лирику музыкального произведения.

С авторами текстов Сино и гитаристом-виртуозом Ди Меолу Леонида Агутина связывает давняя дружба, в 2005 году они выпустили альбом Cosmopolitan Life.

Также на сайте конкурса сообщается , что в финал прошел российский гитарист Роман Мирошниченко. Его композиция Alien's Electrik Dream была номинирована в категории «Инструментальная музыка».

Как писал NEWS.ru, альбом La Vida Cosmopolita Агутина был выдвинут в лонг-лист «Грэмми» в пяти номинациях. В частности, в номинациях «Лучший альбом года» и «Лучший латинский поп-альбом». Композиция Just A Rainy Day — в номинациях «Лучший дуэт» и «Лучшая аранжировка». Также награду за аранжировку может получить композиция Father is Near You. В номинации «Лучшее видео» выдвинут клип Funky Cha.

Ранее музыкальный критик Илья Легостаев, узнав о номинировании Агутина на престижную премию, отметил уникальность этого события. Он напомнил, что российские артисты уже номинировались на «Грэмми» и даже выигрывали премию, однако это были академические музыканты.