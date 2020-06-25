Леди Гага объявила конкурс на лучший фан-арт для нового альбома

https://static.news.ru/photo/d6c46b94-b6ee-11ea-80a4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Imagespace/Global Look Press

Американская исполнительница Стефани Джерманотта, известная как Леди Гага, объявила конкурс рисунков по мотивам своего альбома Chromatica, который вышел 29 мая.

Состязание проходит в сотрудничестве с компанией Adobe. Специально для мероприятия вышли фотографии, логотипы, типографика и иллюстрации, сопровождающие альбома. С их помощью конкурсанты смогут придумывать свои варианты работ.

Работу можно отправить до 21 июля. Победитель состязания получит $10 тысяч, подписанный певицей принт и годовую подписку на продукцию Adobe. Попавшие в топ-10 получат по $400, постеры с автографом и подписку Adobe на три месяца.

В феврале Леди Гага выпустила клип на свою новую песню Stupid Love, полностью снятый на iPhone 11. Трек позже вошёл в Chromatica, писал NEWS.ru.