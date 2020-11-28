Крутой оценил итоги Детского Евровидения — 2020

https://static.news.ru/photo/28967812-3279-11eb-b7db-fa163e074e61_660.jpg Игорь Крутой Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Для россиянки Софии Феськовой, занявшей 10-е место, участие на международном музыкальном конкурсе «Детское Евровидение» принесло хороший опыт и стало маленьким шагом в дальнейшей артистической карьере. Так считает композитор Игорь Крутой, слова которого приводит пресс-служба его Академии.

Он назвал Софию «большой умничкой» и профессионалом и отметил её прекрасное выступление.

У неё красивая песня, замечательный номер, видно, что она собралась и показала свои вокальные данные на все 100%. Но конкурс есть конкурс, тем более международный. Это хороший опыт для Софии, и впереди у неё большое будущее. Я знаю, что она очень хочет стать известной артисткой, и Детское Евровидение — маленький шаг в её дальнейшей карьере, — заявил Крутой, пишет РИА Новости.

29 ноября в Польше в формате телемоста состоялся финал конкурса «Детское Евровидение — 2020». 11-летняя россиянка из Санкт-Петербурга заняла 10-е место, набрав 88 баллов. Первое место досталось представительнице Франции Валентине Тронель.

Россия на конкурсе занимала первое место в 2017 году. Тогда победила Полина Богусевич, которая в интервью NEWS.ru рассказала, как выходила на сцену представлять Россию.