Когда блюз играет в крови: дань творчеству Би Би Кинга

Би Би Кинг стал одним из самых выдающихся блюзменов за всё время существования жанра не только благодаря своей технике игры — утончённому гитарному соло, основанному на плавном бендинге и блестящем вибрато, повлиявшим практически на каждого последователя электрогитарного блюза. Визитной карточкой артиста был его неизменный лоск. Он всегда выступал преисполненным достоинства, возможно, желая показать, что блюз может быть музыкой не только угнетённых и обездоленных, каковым он был на заре своего появления. Благодаря Кингу блюз поднялся на небывалую для себя высоту.

Райли Бенджамин Кинг родился неподалёку от городка Итта-Бена, штат Миссисипи, 16 сентября 1925 года. В 1950-х имя Би Би Кинга стало одним из важнейших в ритм-н-блюзе, постоянно пополнялся и без того впечатляющий список его хитов, уже включающий такие композиции, как You Know I Love You, Woke Up This Morning, Please Love Me, When My Heart Beats like a Hammer, Whole Lotta Love, You Upset Me Baby, Every Day I Have the Blues, Sneakin' Around, Ten Long Years, Bad Luck, Sweet Little Angel, On My Word of Honor, Please Accept My Love. Музыкант ушёл из жизни 14 мая 2015 года.