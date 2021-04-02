Клип Манижи стал самым популярным среди участников «Евровидения»

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Видеоклип российской певицы с таджикскими корнями Манижи на песню «Русская женщина» стал самым популярным роликом среди всех участников музыкального конкурса «Евровидение». Он набрал 6,7 млн просмотров.

В общей сложности на канале конкурса в YouTube обнародовали 39 клипов с песнями, которые примут участие в «Евровидении». Самым популярным роликом оказалась работа российской команды.

Манижа и её «Русская женщина» опередили своего ближайшего преследователя — группу Hurricane из Сербии. Клин балканских музыкантов посмотрели 6,6 млн раз. В топ-4 также входят представительница Азербайджана певица Efendi и мальтийская участница певица Destiny.

Евровидение в этом году пройдёт 18–22 мая в Роттердаме. В 2020 году его отменили из-за пандемии. Ранее от участия в шоу отказалась Белоруссия, так как её новая песня нарушает правила конкурса.

Ранее NEWS.ru писал, что российский сенатор Алексей Пушков выступил против песни певицы. По его мнению, необходимо сменить хотя бы название Russian Woman. «Слова бессмысленные, образ русской женщины выглядит как троллинг. Высказано мнение, что с этой песней можно понравиться только фрикам», — добавил он.