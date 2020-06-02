Клип Little Big стал самым популярным видео мая на канале Евровидения

Организаторы Евровидения составили майский рейтинг клипов, загруженных на канал конкурса в YouTube. Самым просматриваемым оказалось видео российской группы Little Big на песню Uno, которая должна была представить страну на смотре 2020 года,
Коллектив должен был выступить с этой песней на конкурсе в Роттердаме, однако 18 марта организаторы приняли решение о переносе соревнования из-за распространения коронавируса. Мероприятие пройдёт в 2021 году. При этом песни, представленные в 2020 году, не войдут в конкурсную программу следующего Евровидения,
Как писал NEWS.ru, в Великобритании телезрители называли лучшую песню в истории международного песенного конкурса Евровидение. Такой композицией стала Waterloo группы ABBA.
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