Кардиган Курта Кобейна, в котором в ноябре 1993 года лидер группы Nirvana выступал на концерте MTV Unplugged, продадут на аукционе. Торги состоятся 25–26 октября.
Организаторы аукциона намерены выручить за предмет одежды до $300 тысяч, передаёт
Кроме кардигана, на торги выставят гитару Fender, на которой лидер группы Nirvana играл во время тура в поддержку альбома In Utero.
Как писал News.ru, ранее владелец магазина грампластинок в Сиэтле нашёл чек с авторскими отчислениями и квитанцию об аренде на имя Курта Кобейна. Находка обнаружена в подвале.
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