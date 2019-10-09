https://static.news.ru/photo/39bf829a-eacd-11e9-b32e-fa163e074e61_660.jpg Курт Кобейн Фото: Rudi Keuntje/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Кардиган Курта Кобейна, в котором в ноябре 1993 года лидер группы Nirvana выступал на концерте MTV Unplugged, продадут на аукционе. Торги состоятся 25–26 октября.

Организаторы аукциона намерены выручить за предмет одежды до $300 тысяч, передаёт Associated Press .

Кроме кардигана, на торги выставят гитару Fender, на которой лидер группы Nirvana играл во время тура в поддержку альбома In Utero.

Как писал News.ru, ранее владелец магазина грампластинок в Сиэтле нашёл чек с авторскими отчислениями и квитанцию об аренде на имя Курта Кобейна. Находка обнаружена в подвале.