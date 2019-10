Фото: Rudi Keuntje/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Известный британский диджей Fatboy Slim (Норман Кук) представил слушателям новый вариант своего хита 1998 года Right Here, Right Now, вставив в него запись речи экоактивистки Греты Тунберг на саммите ООН.

Слова школьницы удачно вписались в музыку, поскольку Тунберг в ходе выступления использовала фразу «здесь и сейчас», повторяющую название композиции, сообщает «Ридус». Обновлённый хит был исполнен диджеем на концерте, проходившем в...