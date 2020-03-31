https://static.news.ru/photo/d2f971a6-7366-11ea-895e-fa163e074e61_660.jpg Рианна Фото: ImagePressAgency/face to face/Global Look Press

Фонды американского музыканта Шона Картера, известного как рэпер Jay-Z, и певицы Рианны выплатили по $1 млн каждый на борьбу с пандемией коронавируса.

Выделенные деньги пойдут на поддержку работников, не имеющих документов, детей передовых медицинских работников и лиц, оказывающих первую помощь, а также заключённых, пожилых и бездомных в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе, сообщает Billboard.

Фонды также занимаются предоставлением питания, продуктов первой необходимости и учебных пособий для детей.

Как писал NEWS.ru, американский рэпер Канье Уэст объединил усилия с благотворительной организацией We Women Empowered, чтобы снабжать едой тех, кто вынужден находиться на самоизоляции из-за пандемии коронавируса и не имеет возможности запастись продуктами.