Российский композитор Игорь Крутой прокомментировал ситуацию с выбором участника на международном песенном конкурсе Евровидение. Он заявил, что сам сделал бы выбор в сторону певца Тимы Белорусских.
Он отметил, что ему также симпатичны предложенные Ольга Бузова, Федук и ZIVERT. При этом Крутой подчеркнул, что не хочет влезать в этот процесс и просто высказывает мнение,
Если говорить с позиции прямого эфира и живого исполнения на Европу и на мир, я бы отправил, возможно, Тиму Белорусских, — сказал артист.
Как писал NEWS.ru, певец Димаш Кудайберген из Казахстана заявил, что в настоящее время его не интересует участие в музыкальных состязаниях. Кроме того, он снова объяснил, почему не планирует выступать на международном песенном конкурсе Евровидение.
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