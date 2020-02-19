https://static.news.ru/photo/c81cb952-5320-11ea-a6ac-fa163e074e61_660.jpg Игорь Крутой Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский композитор Игорь Крутой прокомментировал ситуацию с выбором участника на международном песенном конкурсе Евровидение. Он заявил, что сам сделал бы выбор в сторону певца Тимы Белорусских.

Он отметил, что ему также симпатичны предложенные Ольга Бузова, Федук и ZIVERT. При этом Крутой подчеркнул, что не хочет влезать в этот процесс и просто высказывает мнение, передаёт «СтарХит».

Если говорить с позиции прямого эфира и живого исполнения на Европу и на мир, я бы отправил, возможно, Тиму Белорусских, — сказал артист.

Как писал NEWS.ru, певец Димаш Кудайберген из Казахстана заявил, что в настоящее время его не интересует участие в музыкальных состязаниях. Кроме того, он снова объяснил, почему не планирует выступать на международном песенном конкурсе Евровидение.