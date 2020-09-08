16+

Рубрики

Медиа

Архив

Музыка

Хор Канье Уэста «прошёлся» по воде

15:40, 08 сентября 2020

Американская госпел-группа Sunday Service Choir дала выступление, в котором «прошлась» по воде. Коллектив возглавляет рэпер и кандидат в президенты США Канье Уэст.

Sunday Service Choir дал выступление 7 сентября в окрестностях города Атланта штата Джорджия, на котором присутствовали 150 гостей. Кадры с концерта опубликовала жена Уэста Ким Кардашьян.

На мероприятии выступил сам рэпер, и церемонию провёл телевангелист Джел Остин.

Я смотрю на этих поющих замечательных мужчин и женщин. Глядя, как они идут по воде, я вспоминаю историю, как Иисус призвал Петра пройтись по воде, цитирует NME слова Остина.

Как организаторы перформанса добились такого эффекта, не уточняется.

Ранее Канье Уэст заявил, что хочет создать христианскую версию социальной сети TikTok. Он решил назвать проект Jesus Tok, писал NEWS.ru.

Добавьте наши новости в избранные источники

News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео