Хор Канье Уэста «прошёлся» по воде

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Американская госпел-группа Sunday Service Choir дала выступление, в котором «прошлась» по воде. Коллектив возглавляет рэпер и кандидат в президенты США Канье Уэст.

Sunday Service Choir дал выступление 7 сентября в окрестностях города Атланта штата Джорджия, на котором присутствовали 150 гостей. Кадры с концерта опубликовала жена Уэста Ким Кардашьян.

Go to my IG stories to watch all Sunday Service videos from tonight pic.twitter.com/a6eC5uV8gy — Kim Kardashian West (@KimKardashian) September 6, 2020

На мероприятии выступил сам рэпер, и церемонию провёл телевангелист Джел Остин.

Я смотрю на этих поющих замечательных мужчин и женщин. Глядя, как они идут по воде, я вспоминаю историю, как Иисус призвал Петра пройтись по воде, — цитирует NME слова Остина.

Как организаторы перформанса добились такого эффекта, не уточняется.

Ранее Канье Уэст заявил, что хочет создать христианскую версию социальной сети TikTok. Он решил назвать проект Jesus Tok, писал NEWS.ru.