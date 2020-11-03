«Воровайки» предложили сотрудничество группе Little Big

Фото: vorovaiki/vk.com

Лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев столкнулся с финансовыми проблемами из-за пандемии коронавируса. Коллектив на полгода остался без работы. В итоге певцу даже пришлось продать часть имущества, чтобы выплатить ипотечный кредит.

По его словам, доходы группы упали на 99%, а перспективы совершенно не ясны. Концертов «в разы меньше», частные вообще почти не проводятся, посетовал он. Я влетел в карантин с не...