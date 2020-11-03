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«Воровайки» предложили сотрудничество группе Little Big

17:21, 03 ноября 2020 108
Группа "Воровайки" Группа "Воровайки" Фото: vorovaiki/vk.com

Творчество — это всегда замечательно. Так группа «Воровайки» в интервью NEWS.ru оценила пародию заключённых новосибирской женской колонии на клип Uno Little Big.

Творчество исходит от людей. На зоне оно или где-либо ещё — нет никакой разницы. Творчество — это всегда замечательно. Особенно там, потому что многим оно помогает выжить, — говорится в общем ответе группы.

Кроме того, коллектив отреагировал и на сравнение солиста Little Big Ильи Прусикина выступления заключённых с «Воровайками».

michail_semenkin/instagam.com

Солист Little Big сравнил выступление заключённых с «Воровайками»? Мы всё-таки не заключённые, а артисты. Артисты, хорошо вжившиеся в свою роль. Ждём солиста Little Big на наших концертах. Всегда готовы к сотрудничеству, — говорится в сообщении.

Ранее NEWS.ru писал, что в Новосибирской области прошёл региональный конкурс пародий «Один в один» среди заключённых. Переходящий кубок победителя достался ИК-9.

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