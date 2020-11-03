«Воровайки» предложили сотрудничество группе Little Big

Творчество — это всегда замечательно. Так группа «Воровайки» в интервью NEWS.ru оценила пародию заключённых новосибирской женской колонии на клип Uno Little Big.
Творчество исходит от людей. На зоне оно или где-либо ещё — нет никакой разницы. Творчество — это всегда замечательно. Особенно там, потому что многим оно помогает выжить, — говорится в общем ответе группы.
Кроме того, коллектив отреагировал и на сравнение солиста Little Big Ильи Прусикина выступления заключённых с «Воровайками».
Солист Little Big сравнил выступление заключённых с «Воровайками»? Мы всё-таки не заключённые, а артисты. Артисты, хорошо вжившиеся в свою роль. Ждём солиста Little Big на наших концертах. Всегда готовы к сотрудничеству, — говорится в сообщении.
Ранее NEWS.ru писал, что в Новосибирской области прошёл региональный конкурс пародий «Один в один» среди заключённых. Переходящий кубок победителя достался ИК-9.