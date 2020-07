Группа Of Monsters and Men отложила концерт в России из-за коронавируса

Фото: snapshot-photography/T.Seeliger/Global Look Press

Под лейблом Victor Victor Worldwide опубликован посмертный альбом американского музыканта Башара Джексона, известного как рэпер Pop Smoke. Он вышел спустя почти пять месяцев после гибели 20-летнего артиста.

Коллекция треков получила название Shoot for the Stars Aim for the Moon. В альбом вошли 19 композиций, среди которых есть записанные при участии 50 Cent, Quavo и Future. В марте...