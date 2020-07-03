Группа Of Monsters and Men отложила концерт в России из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/2b848228-bd42-11ea-856e-fa163e074e61_660.jpg Группа Of Monsters and Men Фото: snapshot-photography/T.Seeliger/Global Look Press

Исландская группа Of Monsters and Men перенесла свой российский концерт на 2021 год. Решение связано с запретами на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса.

Изначально коллектив должен был выступить на московской площадке «Известия Hall» 11 июля. Теперь музыканты дадут представление в том же зале 12 июня, сообщили организаторы.

Приобретённые ранее билеты остаются актуальными на новую дату. Просто приходите с ними на концерт, — говорится в сообщении.

Ранее американская группа Korn перенесла свои российские концерты на 2021 год из-за COVID-19. Артисты выступят 27 июня в Москве и 29 июня в Санкт-Петербурге, писал NEWS.ru.