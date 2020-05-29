Группа лидера The White Stripes выпустит фильм с Джимом Джармушем

Фото: The Raconteurs/YouTube

Российская группа «Би-2» выпустила клип на песню «Депрессия». Артисты заявили, что сняли видео в режиме самоизоляции, введённом в связи с пандемией коронавируса.

В ролике показаны участники на фоне анимационных репродукций работ известных художников, а также их прогулки в различных точках земного шара. Выйдем из дома из безнадёжной депрессии, как же давно нам...