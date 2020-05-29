Группа лидера The White Stripes выпустит фильм с Джимом Джармушем

Американская группа The Raconteurs, в состав которой входит бывший лидер The White Stripes Джек Уайт, выпустит документальный фильм о себе. В нём принимает участие американский режиссёр Джим Джармуш.
30 мая The Raconteurs выпустят концертный альбом Live At Electric Lady. Документальный фильм расскажет о создании пластинки и подготовке к записи концерта. На своём YouTube-канале музыканты опубликовали трейлер к картине.
Выход ленты состоится в пятницу, 29 мая.
Как писал NEWS.ru, сервис Apple TV опубликовал трейлер документального фильма об американской группе Beastie Boys. Режиссёром выступил Спайк Джонз.
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