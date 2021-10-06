Группа ДДТ за сутки установила рекорд по сбору средств на новый альбом

Рок-группа ДДТ за сутки собрала около 6 млн рублей на выпуск нового альбома, установив новый рекорд среди музыкантов. За сутки в крауд-кампании поучаствовали 2 013 человек, сообщили ТАСС в пресс-службе краудфандинговой платформы Planeta.ru, проводившей сбор средств.

Накануне музыканты впервые объявили о запуске крауд-кампании на запись альбома, заявив о тяжелом финансовом положении в связи с отменой и переносом концертов из-за пандемии коронавируса. В результате группа установила новый рекорд по суточному сбору на сервисе. Предыдущий рекорд принадлежал группе «Алиса»: предзаказ её альбома «Посолонь» в 2019 году за сутки собрал более 2,5 млн рублей, а в прошлом году лидер группы Константин Кинчев чуть больше чем за сутки собрал 5 млн рублей на запись своего сольного альбома «Белый шум».

Это не просто цифры — это огромная народная любовь, уважение и доверие к лидерам российской рок-сцены, — подчеркнули организаторы сбора.

Премьера альбома ДДТ на цифровых площадках состоится 28 октября, на физических носителях он выйдет в январе 2022 года, и получить его смогут только участники краудфандингового проекта. Оформить предзаказ можно до 12 января, название альбома пока не сообщается.

Ранее Министерство юстиции России включило в список экстремистских материалов две песни группы «Электрические партизаны», которую основал бывший участник ДДТ Вадим Курылёв. Речь идёт о песнях «Звезда и автомат (R.A.F)» и «Левый террор». Композиции были признаны экстремистскими после того, как центр «Э» по Пензенской области попросил областную прокуратуру проверить их тексты. Согласно решению суда, в песнях имеются высказывания, содержащие побуждение к действиям, в том числе насильственным, против власти и её представителей, а также слова, одобряющие идеологию насилия в целях оказания воздействия на органы власти.