Песни экс-участника группы ДДТ признали экстремистскими

https://static.news.ru/photo/2a960b44-144e-11eb-97b9-fa163e074e61_660.jpg Вадим Курылёв Фото: Юлия Аксёнова/facebook.com

Министерство юстиции России включило в список экстремистских материалов две песни группы «Электрические партизаны», которую основал бывший участник ДДТ Вадим Курылёв.

Речь идёт о песнях «Звезда и автомат (R.A.F)» и «Левый террор». Композиции были признаны экстремистскими после того, как центр «Э» по Пензенской области попросил областную прокуратуру проверить их тексты. Позднее прокуратура направила иск в Железнодорожный суд Пензы.

Согласно решению суда, в песнях имеются высказывания, содержащие побуждение к действиям, в том числе насильственным, против власти и её представителей, а также слова, одобряющие идеологию насилия в целях оказания воздействия на органы власти.

По решению суда Роскомнадзор должен заблокировать доступ ко всем ссылкам, где были опубликованы песни.

Курылёв являлся участником группы ДДТ с 1986 по 2002 год. Позднее он создал проект «Курылёв-бэнд», после которого появилась группа «Электрические партизаны».

Ранее суд Центрального района Минска признал экстремистскими материалами крупнейший русскоязычный Telegram-канал Nexta Live и его логотип. На канале активно освещаются протесты против президента страны Александра Лукашенко. В суде посчитали, что через канал распространяются посты об организации массовых беспорядков. Теперь Министерство информации должно включить Nexta Live в список экстремистских ресурсов и ограничить доступ к нему. Администрация Nexta Live напомнила, что деятельность других каналов проекта Nexta и Luxta всё ещё законна, писал NEWS.ru.