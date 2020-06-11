Фестиваль Coachella объявил даты на 2021 год

https://static.news.ru/photo/f5606c6c-ac8d-11ea-aa1e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Coachella/facebook.com

Музыкальный фестиваль Coachella, который традиционно проходит в городе Индио штата Калифорния в апреле, объявил даты на 2021 год. Проведение мероприятия в 2020 году пришлось отменить из-за запретов на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса.

В следующем году событие будет проходить с 9 по 11 апреля и с 16 по 18 апреля, специальное мероприятие Stagecoach проведут с 23 по 25 апреля, сообщили организаторы.

Это не то будущее, с которым кто-либо из нас надеялся столкнуться, но нашей главной целью остаётся благополучие наших фанатов, сотрудников, артистов, партнёров в пустыне и всех, кто участвует в фестивале, — говорится в сообщении.

Изначально мероприятие должно было пройти с 10 по 12 апреля и с 17 по 19 апреля 2020 года. Позже Coachella перенесли на осенние уик-энды — с 9 по 11 октября и с 16 по 18 октября.

Сотрудник отдела здравоохранения округа Риверсайд, где проходит фестиваль, заявил, что мероприятие нельзя провести осенью, так как в это время возможна вторая волна COVID-19, писал NEWS.ru.