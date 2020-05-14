Европа, ты готова? Продюсеры Евровидения обратились к зрителям на карантине

https://static.news.ru/photo/aa75261e-9687-11ea-996e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Представители Европейского вещательного союза (EBU) заявили, что подготовили новый сценарий для специального онлайн-концерта, который пройдёт вместо отменённого из-за пандемии коронавируса Евровидения 16 мая.

По словам организаторов, костюмеры подготовили новые наряды для ведущих и художники проработали новую графику для эфира, говорится на сайте.

Команда телепродюсеров из нидерландского города Хилверсюм будет работать удалённо и находится в полной готовности провести двухчасовое шоу. Кроме того, артистов попросили прислать видео, как они проводили время в изоляции дома для того, чтобы подбодрить зрителей, оказавшихся в такой же ситуации.

В России специальный онлайн-концерт Евровидения, получивший название Europe Shine A Light, покажет Первый канал, писал NEWS.ru.