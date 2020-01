https://static.news.ru/photo/3e7ea29c-3ec0-11ea-918c-fa163e074e61_660.jpg Элтон Джон Фото: Felix Hörhager/dpa/Global Look Press

Номинанты кинопремии «Оскар» в категории «Лучшая оригинальная песня к фильму» исполнят свои композиции во время проведения церемонии.

Как рассказали продюсеры мероприятия, с номерами выступят восемь артистов, сообщает CTV News.

Элтон Джон споёт (I’m Gonna) Love Me Again из фильма «Рокетмен», Синтия Эриво исполнит Stand Up из картины «Гарриет», Рэнди Ньюман сыграет I Can't Let You Throw Yourself Away из «Истории игрушек 4». Идина Мензел представит песню Into The Unknown из мультфильма «Холодное сердце 2» в компании с Авророй Акснес, а Крисси Метц — I'm Standing With You из киноленты «Прорыв».

Кроме того, в шоу запланировано специальное появление барабанщика хип-хоп-группы The Roots Амира Томпсона, известного как Questlove, а также инструментальный сегмент под управлением Эймар Нун — первой женщины-дирижера в истории «Оскара».

Как писал NEWS.ru, изначально Элтон Джон попал в шорт-лист премии «Оскар» с двумя песнями. Второй композицией была Never Too Late из ремейка мультфильма «Король лев».