Элджей, Билли Айлиш и Гуф: новые песни недели

Американская певица Билли Айлиш, рэперы Гуф, Vacio, Feduk и другие артисты на этой неделе выдали на суд слушателей новые треки. А Манижа и Элджей приурочили выход синглов ко дням рождения. NEWS.ru на основе обзоров социальной сети «ВКонтакте» рассказывает подробно о семи новинках , стремящихся покорить чарты.

Vacio и Элджей

Рэперы Vacio и Элджей выпустили совместный трек Soda. Этот неопоп-сингл сразу занял первое место в обзоре новинок ВК. Примечательно, что Vacio ещё не так известен слушателям, а зря — возможно, фит с Элджеем, который неоднократно покорял чарты, поможет завоевать ему больше внимания.

На публикации Vacio в группе ВК, где висит сингл, на момент написания материала — более 8,2 тысячи просмотров. У Элджея в сообществе — 221 тысяча. К слову, рэпер сегодня отмечает день рождения. Ему исполнилось 27 лет.

С днём рождения меня! Премьера! Главный хит лета, — подписал он трек.

Манижа

Певица Манижа, представлявшая в 2021 году Россию на песенном конкурсе «Евровидение», тоже в день рождения представила новую песню и клип. Трек, записанный вместе с музыкантом Fardi (Фарди Самедов), получил название Nedoslavyanka. 8 июля артистка отметила юбилей.

Мне — 30. Скажу честно: этот год был где-то слишком крутой, а где-то слишком болезненный. Но я, кажется, осталась собой несмотря ни на что. И всё, что я хочу сказать сегодня — в этом видео, — подписала она ролик.

Манижа сама срежиссировала свой клип. По сюжету певица вместе с друзьями устраивает вечеринку на заднем дворе. Ролик отсылает к выступлению Манижи на Евровидении. В Nedoslavyanka Манижа поднимает проблему места в обществе представителей этнических меньшинств.

На земле родной // Я уже чужой // А на земле чужой // Ещё не родной, — поёт Манижа.

Клип певица также опубликовала в своей группе ВК. На публикации сейчас более восьми тысяч просмотров. В обзоре новинок песня стоит на втором месте.

Билли Айлиш

Третью позицию в обзоре новинок соцсети заняла певица Билли Айлиш с треком NDA (сокращённо от Non-disclosure agreement — «Соглашение о неразглашении»). В анонсе она писала, что долго ждала выхода сингла и клипа. По её словам, это одно из любимых видео, которое она снимала.

Трек войдёт в будущий альбом певицы под названием Happier Than Ever. Премьера пластинки запланирована на 30 июля.

На публикации Билли Айлиш в группе ВК на данный момент свыше 8,6 тысячи просмотров. Подписчики тепло встретили новинку, отметив, что «это лучшее, что было за сегодня», «Билли — гений», «песня очень откровенная», «это божественно».

Feduk и Cream Soda

Вышел ещё один фит Feduk и Cream Soda. Трек «Я пони» получился очень летним и танцевальным. Это история про любовь к своим городам. Ранее артисты записали совместный альбом «Йай», который «зашёл» многим меломанам.

На публикации Федука в группе ВК уже 89 тысяч просмотров, а у Cream Soda в сообществе — 84 тысячи. Мнения поклонников на сингл разделились. Любители Cream Soda крайне плохо встретили трек, написав, что эти фиты не нужны, а сам сингл назвали жестью. Аудитория рэпера оказалась более лояльной: нашлись и плохие, и хорошие отзывы. Самым популярным оказался комментарий от паблика «Рифмы и Панчи»:

Бэнгер, который будет звучать из колонок в ближайшее время, — говорится в нём.

Jah Khalib

Музыкант Бахтияр Мамедов, более известный, как Jah Khalib, представил целый альбом. Одна песня попала в раздел «Новинки» ВК, а сам исполнитель выделял её, публикуя 5 июля отрывок. Речь о треке «Лиловая» из нового альбома Desert Eagle. К анонсу он прикреплял небольшое лирик-видео (lyric video), так что есть повод ждать на неё и клип.

Примечательно, что «Лиловую» он уже исполнял на концертах, так что трек успел понравиться поклонникам ещё до релиза.

Только один отрывок из этой песни, провисевший на стене ВК, за несколько дней собрал 325 тысяч просмотров, а видео, опубликованное в соцсети — более 628 тысяч. Публикация о новом альбоме набрала 137 тысяч просмотров и почти четыре тысячи лайков.

Джастин Бибер и The Kid Laroi

Австралийский рэпер The Kid Laroi и популярный канадский исполнитель Джастин Бибер записали совместный трек Stay. С треком вышел и клип. В нём музыканты «остановили» время — пока Джастин Бибер и The Kid Laroi могут двигаться, птицы зависли в воздухе, а люди и автомобили стоят неподвижно.

Добавим, что это вторая совместная работа исполнителей. Ранее они записали композицию под названием Unstable, которая была выпущена в рамках последнего альбома Бибера Justice.

Поклонники из России в группе ВК пишут, что ожидания были оправданы. Фанаты оценили и причёску Бибера, который, как сообщалось ранее, в мае сбрил дреды после обвинений в расизме. Российская фан-группа исполнителя собрала 9,4 тысячи просмотров на публикации сингла и ещё четыре тысячи — на клипе.

Егор Крид и Гуф

Закрывает нашу подборку фит, которого никто не ожидал. Рэперы Егор Крид и Гуф представили сингл «Автомат». Он войдёт в новый альбом Крида под названием Pussy Boy. Поклонникам коллаб не понравился: одни даже дослушать до конца не смогли, другие заценили только бас.

«Лёха, зачем?», «Дальше будет Морген?», «Может кто-нибудь вырезать из песни Егорку?», «Гуф уже не тот», — пишут под публикацией в группе Гуфа ВК.

При этом большинство поклонников Крида поддержали фит, отметив, что ночь не спали ради этого шедевра. Видимо, для Крида — Гуф это очень крутой фит, а для Гуфа — Крид...

На публикации Гуфа в группе ВК уже более 266 тысяч просмотров. У его коллеги по треку в сообществе — 157 тысяч.