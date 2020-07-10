Джон Бон Джови выпустил песню об убийстве Джорджа Флойда

https://static.news.ru/photo/41539d76-c2c1-11ea-aad4-fa163e074e61_660.jpg Джон Бон Джови Фото: Igor Vidyashev/Global Look Press

Американский музыкант Джон Бон Джови выпустил новую песню American Reckoning, посвящённую Джорджу Флойду, убитому в штате Миннесота во время полицейского задержания. Трек войдёт в альбом Bon Jovi: 2020, который будет опубликован в октябре.

Артист начал песню с того, что США «находится в огне» из-за бушующих на улицах городов протестов.

Чёрт возьми, эти восемь минут он лежал на земле в наручниках и лицом вниз, пока прохожие просили его пощадить, — спел Бон Джови.

Ранее Джон Бон Джови предложил всем желающим принять участие в создании его новой песни. Артист продолжил работать над новым материалом, несмотря на то, что оказался с семьёй в изоляции в связи с пандемией коронавируса, писал NEWS.ru.