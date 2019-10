Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press

Британский певец и композитор Элтон Джон не понимает, почему песня Candle in the Wind («Свеча на ветру»), посвящённая смерти принцессы Дианы, настолько популярна.

72-летний музыкант рассказал об этом в готовящейся к выходу автобиографии Ме («Я»). Отрывки из книги опубликовала газета The Independent. Candle in the Wind — ремейк песни, написанной на смерть американской...