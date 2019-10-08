Андрей Ширман, известный под творческим псевдонимом DJ Smash, заявил, что нужно быть великодушным и уметь отпускать ситуацию. В подтверждение своих слов он объявил о прощении избивших его экс-депутата заксобрания Пермского края Александра Телепнева и промоутера Сергея Ванкевича.
Соответствующее видеообращение Ширман опубликовал на своей странице в
В феврале 2018 года в пермском ночном клубе музыкант получил перелом челюсти, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Телепнева и Ванкевича признали виновными в преступлении и приговорили к двум годам лишения свободы в колонии-поселении.
Ранее News.ru сообщал, что экс-депутата Законодательного собрания Пермского края Александра Телепнева признали виновным не только в избиении DJ Smash, но и в нападении на студента. В связи с этим суд добавил ему ещё два месяца в колонии-поселении. По словам мирового судьи Анны Казаковой, обвиняемый, находясь в пермском ночном клубе «Дом культуры», нанёс несколько ударов молодому человеку «из хулиганский побуждений».
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