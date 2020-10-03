Девушка из Шотландии установила рекорд по числу тату с одним музыкантом

https://static.news.ru/photo/4fc23ae0-0563-11eb-83d9-fa163e074e61_660.jpg Фото: crazyeminemlady/Instagram.com

Жительница Шотландии по имени Никки Паттерсон установила мировой рекорд по количеству татуировок с одним музыкантом — девушка нанесла на своё тело 16 портретов американского рэпера Маршалла Брюса Мэтерса, более известного под псевдонимом Эминем.

По данным журнала «Нож», сейчас изображения музыканта есть почти на всех конечностях Никки, несколько — даже на пальцах. При этом всего на тело девушки нанесено 52 татуировки.

По её словам, в честь Эминема она набила 28 тату, 16 из них — портреты. Остальные татуировки — строчки из его композиций и иллюстрации к ним.

Ранее NEWS.ru писал о том, что американский музыкант Маршалл Мэтерс, известный как Эминем, опубликовал список рэперов, которых считает величайшими. Он перечислил 17 имён.