Девушка из Шотландии установила рекорд по числу тату с одним музыкантом

Жительница Шотландии по имени Никки Паттерсон установила мировой рекорд по количеству татуировок с одним музыкантом — девушка нанесла на своё тело 16 портретов американского рэпера Маршалла Брюса Мэтерса, более известного под псевдонимом Эминем.
По данным журнала «Нож», сейчас изображения музыканта
По её словам, в честь Эминема она набила 28 тату, 16 из них — портреты. Остальные татуировки — строчки из его композиций и иллюстрации к ним.
Ранее NEWS.ru писал о том, что американский музыкант Маршалл Мэтерс, известный как Эминем, опубликовал список рэперов, которых считает величайшими. Он перечислил 17 имён.
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